Esporte Tardelli se despede do Shandong Luneng e admite interesse de clubes do Brasil Após fim de temporada na China, atacante passa o período de férias no Brasil

Com o término de seu contrato, o atacante Diego Tardelli se despediu nesta quarta-feira (05) do Shandong Luneng. O jogador de 33 anos não escondeu a chateação pelo vice-campeonato da Copa da China, após o empate por 2 a 2 com o Beijing Guoan na última sexta - em que marcou um gol justamente em seu adeus -, mas preferiu celebrar os quatro anos que por lá atuou. "Desde o meu ...