Talismã ou titular, Alex Henrique vive nova espera

Quando olhou para o banco de reservas do Vila Nova ao longo desta Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hemerson Maria optou, na maior parte das vezes, pela decisão de chamar o atacante Alex Henrique para entrar em campo e tentar mudar o panorama das partidas. Nos dois últimos jogos, isso não se repetiu. Vice-artilheiro do Vila Nova na competição, com seis gols, ...