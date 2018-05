Esporte Taffarel vê Alisson 'iluminado' e diz que goleiro é um dos melhores do mundo O preparador de goleiros destaca a personalidade forte do arqueiro

Titular da seleção brasileira desde que Tite assumiu a equipe, há quase dois anos, o goleiro Alisson é hoje "um dos melhores do mundo" na avaliação de Taffarel, tetracampeão do mundo em 1994 e preparador de goleiros da seleção. Para ele, o titular do gol do Brasil "está muito próximo do ideal de goleiro". Taffarel lembrou que Alisson - que se apresentou no início d...