Tacão goleia e pode pegar o Goiás

O Trindade é o segundo time goiano garantido na 2ª fase da Copa SP de Juniores. Para se classificar de fase, pela 2ª vez seguida, o Tacão goleou o Bragantino por 4 a 0. Com o resultado, foi 2º colocado no Grupo 30 - o Grêmio foi 1º. O 2º lugar do Tacão poderá resultar num jogo entre times goianos na 2ª fase - isso pode ocorrer se o Goiás, hoje, ficar na 1ª posição no...