Tabela de jogos dita ritmo de treinos e descanso

No Iporá, o preparador físico Leandro Netto sugeriu redução da quantidade de treinamentos - um por dia - e descartou a opção de rodízio no clube pela falta de opções do elenco - são 25 atletas.Para não sofrer com baixas durante o Goianão, o profissional acredita que a recuperação dos jogadores, com exercícios específicos, massagens, fisioterapia, além da alimentação,...