Esporte Tabárez exalta atuação uruguaia, mas lamenta chances perdidas: 'Tem que melhorar' "O resultado e a ponta do grupo me agradaram muito", comemorou o técnico celeste

O Uruguai teve sua melhor atuação na Copa do Mundo nesta segunda-feira, ao vencer a Rússia por 3 a 0, em Samara, e garantir vaga na próxima fase como líder do Grupo A. O bom desempenho de seus comandados foi reconhecido pelo técnico Óscar Tabárez, que só reclamou deles por um motivo: as chances desperdiçadas. "Colocamos eles no campo de defesa no primeiro tempo....