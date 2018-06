Esporte Tabárez aprova 'atitude' do Uruguai, mas espera por evolução da seleção na Copa Para o treinador, no cargo desde março de 2006, o importante foi a postura da equipe

O técnico Óscar Tabárez avaliou como natural a dificuldade do Uruguai em fazer gol no Egito e parabenizou a seleção treinada por ele pela vitória por 1 a 0 na estreia uruguaia na Copa do Mundo, nesta sexta-feira, em Ecaterimburgo. Para o treinador, no cargo desde março de 2006, o importante foi a postura da equipe. "Às vezes a bola bate no fundo da rede, às vezes ...