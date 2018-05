Esporte Túlio Lustosa rebate comentários de Wesley Matos Diretor de futebol não poupou críticas à postura do ex-jogador do Goiás

Na última semana o ex-jogador do Goiás e atual atleta do Vila Nova, Wesley Matos, concedeu entrevista à Rádio CBN onde fez críticas à direção de futebol do time esmeraldino. O zagueiro afirmou que o Alviverde "está colhendo o que plantou" e que algumas pessoas da direção eram "soberbas e não tinham humildade". Para conferir a matéria é só clicar aqui. Na tarde desta quarta-feira (16), o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, comentou as fortes declarações que Wesley Ma...