Túlio Lustosa não quer cometer erros de outros anos

Anunciado após o final da Série B, o gestor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa esteve presente na redação do POPULAR, nessa quarta-feira (13), e em um bate papo com a reportagem revelou que o principal objetivo do Goiás no ano é o acesso para a Série A. Além disso, o dirigente de 41 anos, também ressaltou que não quer cometer o erro dos últimos anos, de inchar o elenco. Confira o que o dirigente falou:

Novos Contratados

"Conheço os três jogadores. O Marcos dispensa comentários, já que estava no Atlético nesse ano e o torcedor conhece bem. O Eduardo Brock fez uma excelente Série B pelo Paraná. O João Afonso é um atleta oriundo do Inter, que encerra o contrato no final do ano, é um atleta jovem e que tem muito potencial para nos ajudar em 2018".

Perfil de atleta para vir ao Goiás

"Eu não tenho preconceito com jogador novo ou experiente, o atleta que vem para cá tem que ter as ambições pessoais e a motivação. Estamos analisando vários nomes para não errar, já que não temos margens para erro em 2018. O jogador que estiver vindo tem que saber que o objetivo do Goiás é o acesso para a Série A".

Posições de interesse

"A torcida pode esperar dois atacante e provavalmente mais um meia. Um lateral-direito, que já está bem encaminhado, e se por ventura aparecer uma oportunidade de um lateral-esquerdo também vamos contratar, já que temos apenas o Jefferson".

Manutenção de Hélio dos Anjos

"Quando ele foi procurado para tirar o time de perto do rebaixamento, uma das cláusulas do contrato era que ele permanecesse para 2018, caso o time ficasse na Série B. Tendo isso, ele é o nosso treinador e espero que fique todo o ano. Ele é um treinador com muita história no Goiás e foi muito eficiente em tirar o Goiás de perto da zona de rebaixamento. Em 2018, com o nosso planejamento, espero que ele possa conduzir o Goiás para a Série A".

Situação de Carlos Eduardo

"Rumores existem vários a respeito do jogador, mas proposta oficial chegou apenas uma do exterior, mas não foi aceita".

Onde não pode errar

"O que não vai acontecer é se precipitar em contratar, não vai ter quantidade, vamos optar pela qualidade. Posso prometer que o elenco a partir de janeiro vai estar forte. Não tem o desespero de trazer os nomes agora. Estamos conversando com muita gente, e só vou anunciar quando estiver 100% certo".

Meta do time

"Vamos trabalhar incansavelmente com o propósito de em 2019 disputar a Série A".