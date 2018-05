Esporte Túlio Lustosa diz que atletas do Goiás receberam propostas, mas descarta saídas por decisão do clube Diretor confirmou que o zagueiro Raphael Silva recebeu uma proposta de um clube europeu, mas não deve sair; outros jogadores foram procurados por equipes da Série B

Com 37 jogadores no elenco, o Goiás volta a viver o dilema dos últimos anos de ter um elenco inchado. Após a apresentação do lateral Ernandes, 21° contratado da temporada, o diretor de futebol esmeraldino, Túlio Lustosa, confirmou que alguns atletas receberam sondagens, mas a princípio não vão deixar o clube. "Tivemos a procura de um clube (da Europa) pelo Raphael Silva, ...