Túlio Lustosa é o novo gestor de futebol do Goiás

O ex-jogador Túlio Lustosa está de volta ao Goiás. Aos 41 anos, o ídolo esmeraldino assumirá um papel importante fora das quatro linhas: o de gestor de futebol. Aposentado dos gramados, ele troca o Sobradinho (DF) pelo Goiás e espera resgatar os momentos de glória na Serrinha.

"Retorno à minha casa literalmente, porque morei na república do clube, aqui na Serrinha. Me sinto muito orgulhoso de estar aqui de volta", afirmou o dirigente à TV Goiás.

A última passagem de Túlio Lustosa pelo Goiás foi em 2010, quando ele completou seu terceiro ciclo no clube. Antes, Túlio "Guerreiro" tinha vestido a camisa esmeraldina em 2002 e também entre 1995 e 2001.

A chegada de Túlio Lustosa para o departamento de futebol do Goiás é o início de uma reformulação que o setor do clube vai sofrer. A diretoria esmeraldina também promete reformulação ampla do elenco. A comissão técnica está mantida e Hélio dos Anjos trabalhará mais uma vez ao lado de Túlio Lustosa.

Outro ídolo esmeraldino que trabalhará no futebol do clube é Harlei Menezes. Após deixar a gestão de futebol do clube em março deste ano, o ex-goleiro estará ao lado de Túlio Lustosa.