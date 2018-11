Esporte Título brasileiro rende premiação extra de R$ 10 milhões ao Palmeiras Caso o clube tivesse conquistado todos os títulos possíveis na temporada, a premiação extra seria de 40 milhões de reais

A conquista do Campeonato Brasileiro vai trazer ao Palmeiras um prêmio extra além dos R$ 18 milhões a serem pagos pela CBF. O clube receberá nos próximos dias o valor de R$ 10 milhões a ser desembolsado pela patrocinadora, a Crefisa. O montante estava previsto no acordo de anúncio master do uniforme selado em fevereiro do ano passado, como bônus pelo rendimento. No ano pa...