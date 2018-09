Esporte Título, acesso e ‘quase’ geram festa na 2ª Divisão Crac é campeão. Novo Horizonte retorna à elite e Goiânia festeja prévia de conquista no velho terreiro

Dois jogos da antepenúltima rodada da Divisão de Acesso do Estadual tiveram, neste domingo (16), festas envolvendo três clubes: o Crac, campeão antecipado com a vitória de 1 a 0 sobre a Jataiense, o Novo Horizonte (Ipameri), que voltou à elite após dez anos, e o Goiânia, que, mesmo sem garantir vaga, praticamente carimbou a volta à 1ª Divisão após 11 anos. O 1 a 1, no Estádio ...