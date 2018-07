Esporte 'Tênis brasileiro ainda não existe, só um ou outro jogador', diz Guga Segundo o atleta, a modalidade está em desenvolvimento, com raras iniciativas que podem sustentar o esporte a longo prazo

Encabeçando projetos de investimento no tênis, Gustavo Kuerten afirmou nesta sexta-feira (20) que a modalidade ainda está em criação no Brasil, com raras iniciativas que podem sustentar o esporte a longo prazo. "O tênis brasileiro não existe ainda, existe somente os jogadores", declarou o tricampeão de Roland Garros, em São Paulo, onde divulga seus projetos para ajudar a...