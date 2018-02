Técnicos são debutantes do clássico do Paulista

O clássico entre Palmeiras e Santos, neste domingo (4), às 17 horas, na Arena Palmeiras, em São Paulo, pela 5ª rodada do Paulista, servirá como uma espécie de batizado para os treinadores. O gaúcho palmeirense Roger Machado e o carioca santista Jair Ventura vão ter o primeiro contato com a rivalidade estadual, no final de semana que marca o primeiro mês de trabalho de ambos em São Paulo.

No começo de janeiro, os dois se apresentaram aos novos clubes para a pré-temporada movidos pelo desafio em repetir em São Paulo os bons trabalhos realizados em outros estados. Após quatro jogos contra times do interior nas rodadas anteriores, o primeiro clássico do ano para ambos será uma importante avaliação sobre o andamento da preparação.

Para o Palmeiras, o clássico é a chance de comprovar que os 100% de aproveitamento não foram fruto da possível fragilidade dos times do interior. Já o Santos tem a oportunidade de evoluir caso derrote a equipe de melhor campanha até o momento.

Roger Machado demonstrou ansiedade para o primeiro clássico paulista da carreira. O técnico com experiência no futebol gaúcho e mineiro, onde trabalhou no Grêmio e Atlético Mineiro, afirmou que disputar o principal Estadual do Brasil é diferente. “Nos outros lugares onde trabalhei, os campeonatos ficam centralizados em só duas forças. Por aqui, não. São pelo menos quatro grandes e vários clássicos para disputar. Isso é um elemento importante”, disse o palmeirense.