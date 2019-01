Esporte Técnicos foram colegas de time

Aparecidense e Atlético irão buscar a vitória com técnicos que, em 1995, foram parceiros de ataque na equipe da Honda FC, de Hamamatsu (Japão). Márcio Fernandes e Wagner Lopes jogaram a J-League, no mesmo time, e se reencontram no jogo de hoje. “Ele (Márcio) era um grande jogador. Passou por seleção brasileira, deu muitos passes pra gols. Eu me lembro que, no nascime...