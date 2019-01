Esporte Técnicos dos dois rivais fazem duelo de gerações

Dentro de campo, a diferença entre o investimento de Série A do Goiás e o orçamento modesto do Goiânia chama a atenção. Na área técnica, o destaque será o confronto de gerações entre os treinadores. Do lado do Galo, o experiente Artur Neto, 64 anos. Pelo esmeraldino, o emergente Maurício Barbieri, 37 anos. Os dois vão estrear pelos seus respectivos clubes.No Goiânia, o técnic...