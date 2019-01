Esporte Técnicos de times goianos expõem teoria antes da prática Comandantes de Atlético, Goiás e Vila Nova participam de evento e falam sobre expectativas para o Estadual

A três dias do início do Campeonato Goiano, os três técnicos que comandam os times que mais geram expectativa na competição, Wagner Lopes pelo Atlético, Maurício Barbieri no Goiás e Umberto Louzer pelo Vila Nova, se reuniram em um evento, nesta terça-feira. Como tema, os comandantes discutiram os desafios de montar um elenco e comentaram ao POPULAR sobre as expectativas...