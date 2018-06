Esporte Técnico sul-coreano celebra façanha, mas lamenta queda: 'Me sinto um pouco vazio' A seleção coreana surpreendeu a todos e bateu a Alemanha pelo placar de 2 a 0

Treinador da Coreia do Sul, Shin Tae-yong compartilhou sentimentos mistos após a partida desta quarta-feira contra a Alemanha, em Kazan, onde a sua seleção venceu por 2 a 0 e conseguiu a façanha de eliminar os atuais campeões mundiais. O triunfo, porém, não foi o suficiente para a seleção sul-coreana alcançar a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. "Eu me sin...