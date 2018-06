Esporte Técnico russo não projeta rival

O técnico Stanislav Cherchesov acredita que faz pouca diferença para a Rússia enfrentar Portugal ou Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção anfitriã do Mundial já está classificada para a próxima fase e vai disputar a 1ª posição do Grupo A com o Uruguai nesta segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara. “As seleções portuguesa e espanhola são de altíssimo...