Esporte Técnico quer que Bélgica ganhe 3º lugar da Copa para garantir 'subida de patamar'

O técnico Roberto Martínez espera que a Bélgica deixe uma boa impressão na última partida da seleção na Copa do Mundo da Rússia. A equipe treinada pelo treinador espanhol vai enfrentar a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar do Mundial, às 11 horas (de Brasília) deste sábado, em São Petersburgo. "Nós não queremos sair da Copa com nada menos do que um bom sentim...