Técnico polonês nega favoritismo na estreia contra Senegal nesta terça-feira

O técnico Adam Nawalka, da Polônia, prevê disputas acirradas no Grupo H, no qual a seleção do seu país estreará contra o Senegal, nesta terça-feira, às 12 horas (de Brasília), em Moscou. O treinador nega o favoritismo polonês em uma chave que ainda conta com Colômbia e Japão, que se enfrentam também nesta terça, às 9h, em Saransk. "Serão jogos excitantes e disput...