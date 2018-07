Esporte Técnico nega que Croácia na semifinal seja surpresa e vê atletas 'subvalorizados' Zlatko Dalic ressaltou que sua equipe tem jogadores nos grandes clubes europeus

A Croácia não quer ser vista como zebra no confronto desta quarta-feira com a Inglaterra pela semifinal da Copa do Mundo, às 15 horas (horário de Brasília), em Moscou. O técnico Zlatko Dalic afirmou que sua equipe tem jogadores nos grandes clubes europeus. Ele acredita que a falta de resultados relevantes nos últimos anos não significa que a Croácia seja uma surpresa. "A Croáci...