Técnico inglês, Southgate desloca o ombro e brinca: 'Melhor eu que os jogadores'

Uma contusão no ombro direito preocupa a seleção da Inglaterra na sequência da Copa do Mundo. Mas não é de nenhuma estrela da equipe, como Harry Kane, Dele Alli, Marcus Rashford ou Raheem Sterling. A lesão é do técnico Gareth Southgate, que deslocou o ombro direito, de acordo com a Associação de Futebol do país (FA). O treinador sentiu dores nesta quarta-feira, enquan...