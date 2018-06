Esporte Técnico Hemerson Maria define time titular em Varginha

O Vila Nova seguiu viagem para Varginha, em Minas Gerais, local da partida deste sábado (23) contra o Boa Esporte, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Hemerson Maria deve definir o time titular no treino marcado para hoje, às 15h40, no Estádio Melão. Nele, o treinador deverá confirmar o time com a seguinte formação: Mateus Pasinato; Maguinho, ...