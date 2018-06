Esporte Técnico faz uma mudança na Costa Rica e indica aposta em jogadas de bola parada Óscar Ramírez confirmou que só fará uma troca na escalação com a entrada do meio-campista Bryan Oviedo no lugar de Cristian Gamboa

Derrotada por 1 a 0 pela Sérvia em sua estreia na Copa do Mundo, a Costa Rica não terá grandes mudanças para o duelo com o Brasil, nesta sexta-feira, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E. Na véspera do confronto na Arena Zenit, o técnico Óscar Ramírez confirmou que só fará uma troca na escalação com a entrada do meio-campista Bryan Oviedo no lugar de Cristian G...