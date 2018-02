Técnico exalta organização e disposição da Aparecidense após classificação

A emblemática classificação da Aparecidense para a 2ª fase da Copa do Brasil só foi possível, de acordo com o técnico Márcio Goiano, graças à organização e à disposição dos atletas do Camaleão durante a virada (2 a 1) sobre o Botafogo, na noite desta terça-feira (6), no Estádio Anníbal Batista de Toledo.

Segundo o treinador de 48 anos, todos no elenco da Aparecidense conhecem a história do rival eliminado, mas querem fazer parte de um grupo histórico pelo Camaleão. “A vida é assim. O Botafogo tem sua história ao longo dos anos, mas a Aparecidense está crescendo. Tenho de exaltar o elenco. Fizemos uma grande partida, os jogadores que entraram jogaram bem e os gols saíram nos momentos certos”, frisou Márcio Goiano após o duelo eliminatório.

Para o treinador, o fato da Aparecidense precisar ter se superado em campo deixa ainda mais brilhante a classificação do time à 2ª fase da Copa do Brasil - o próximo adversário do Camaleão será o Cuiabá, fora de casa. A data da partida ainda não foi definida pela CBF, que organiza a competição.

“Tivemos de superar o placar adverso. Os jogadores souberam se organizar em campo e se expuseram da maneira correta. No final, conseguimos nos comportar bem e fazer o resultado que buscamos durante os 90 minutos”, salientou o técnico Márcio Goiano.

A Aparecidense começou a partida perdendo por 1 a 0 e conseguiu virar o jogo na segunda etapa com gols de Nonato e Gustavinho.

Antes de pensar na 2ª fase da Copa do Brasil, que será disputada nos dias 20 e 21 de fevereiro, a Aparecidense se volta para o Campeonato Goiano. O time, que é vice-líder do Grupo B com 11 pontos, encara o Goiás - líder geral do Goianão 2018 com 13 pontos - na Serrinha, neste sábado (10), às 16h30. A partida é válida pela 7ª rodada da competição estadual.