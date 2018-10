Esporte Técnico ensaia mudanças no Atlético em busca de vitórias

Em busca da formação ideal, consistente e que possa recolocar o Atlético no trilho das vitórias, após quatro jogos sem vencer, o técnico Claudio Tencati já ensaia mudanças à partida desta sexta-feira, contra o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Estádio Antônio Accioly. O empate de 2 a 2 com o Vila Nova deve fazer o técnico atleticano mudar o time. Quatro delas foram t...