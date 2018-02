Técnico elogia jogadores da seleção após treinos em Goiânia

A seleção brasileira de basquete encerrou na noite desta terça-feira (20) seu segundo dia de treinamentos visando os jogos contra a Colômbia e Chile, válidos pelas Eliminatórias das Américas. O técnico Aleksandar Petrovic fez questão de elogiar a postura de seus convocados, que mesmo sem ter tempo para descanso, treinaram de forma intensa no Goiânia Arena, palco dos duelos contra os adversários sul-americanos.

“Gostei muito do treinamento de hoje, sei que estão cansados, mas não deixaram de ter garra e ter intensidade de todos. Não importa com quem vamos jogar, contra Colômbia e Chile. Aqui, joga o Brasil e vamos ganhar”, disse o treinador croata durante papo com os 13 convocados após o término das atividades realizadas na manhã desta terça-feira.

Pela manhã, no único treino aberto, Petrovic dividiu a seleção em dois grupos. O comandante do Brasil, sempre ativo, orientou algumas jogadas ofensivas e cobrou melhor posicionamentos dos alas brasileiros. A intenção do treinador é de aproveitar jogadores como Leandro Meindl, Guilherme do Carmo e Jhonatan Luz, para atrair a marcação adversária e abrir espaços para outros atletas brasileiros conseguirem maiores chances de pontuação durante as partidas.

Nesta quarta-feira (21), o Brasil segue a preparação para o duelo contra a Colômbia, quinta-feira (22), às 19 horas, no Goiânia Arena. Três dias depois, no mesmo palco, a seleção enfrenta o Chile, às 20 horas. Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil é líder do Grupo B das Eliminatórias das Américas, competição que define sete vagas de seleções americanas para a disputa do Mundial Fiba 2019.