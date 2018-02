Técnico do Vila sobre eliminar Joinville: 'Fui jogado na arena com um irmão'

Para avançar à 3ª fase da Copa do Brasil com o Vila Nova, o técnico Hemerson Maria teve de "matar um irmão". Campeão da Série B do Brasileiro de 2014 com o clube catarinense, o treinador desabafou sobre o sentimento que teve durante o jogo desta quinta-feira (22), no Serra Dourada, em que o Tigre eliminou, nos pênaltis, o Joinville na 2ª fase da competição nacional.

"Esse jogo contra o Joinville é um sentimento que parece que fui jogado na arena com um irmão e um teria que matar o outro", definiu Hemerson Maria, que exibiu um presente que ganhou de um dirigente do clube catarinense: uma camisa com o número 14. "Mesmo o Joinville triste, recebi essa camisa com o número 14 que é o título brasileiro de 2014. Ele fez questão de levar a camisa e me presentear. Vai ficar num lugar muito especial da minha casa", afirmou o técnico colorado.

O téncico também se preocupou em comentar a situação do zagueiro Brunão, que foi vaiado pela torcida do Vila Nova e deixou o gramado do Serra Dourada aos prantos. "O Brunão é jogador excepcional, trabalha bastante. O torcedor que vaiou não sabe o amor que esse menino tem pelo Vila Nova. Ele está passível de erro. Foi uma falha coletiva. Ele cedeu o escanteio e nós poderíamos ter cortado o escanteio."

Brunão não voltou para o jogo após o intervalo. Hemerson Maria colocou Gastón Filgueira e recuou o zagueiro Heitor, que entrara no meio de campo. Gastón, lateral esquerdo, passou a atuar como volante. "A substituição dele não foi por questão emocional, foi uma situação téncica. Eu precisava de um zagueiro que tivesse melhor saída e um volante de perna esquerda. Foi uma alterçaão que acredito ter dado certo. São sou de apontar o dedo para o jogador que erra. Pelo contrário, tem de dar força."

Vencedor da aposta com o rival Goiás de quem levaria mais público ao Serra Dourada, o Vila Nova levou 10.954 pagantes ao estádio. Hemerson Maria rasgou elogios à trocida. "Gostaria de agradecer imensamente a presença e participação do nosso torcedor. Se tivesse mil ou 2 mil, não teríamos avançado. A força que veio da arqubancada foi um fator que nos ajudou bastante. O torcedor, amanhã, pode colocar sua camisa colorada e sair com orgulho porque foi uma engrenagem fundamental na vitória", finalizou o treinador do Vila Nova.

O Tigre pegará o Ferroviário (CE) na 3ª fase da Copa do Brasil, que, após duas fases, passa a ser disputada em jogos de ida e volta. A equipe colorada fará o primeiro jogo fora de casa, na próxima quarta-feira (28). Depois, na volta, decide vaga no Serra Dourada, no dia 15 de março.