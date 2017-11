Técnico do Vila Nova valoriza espírito de luta

A despedida de Hemerson Maria da temporada de 2017 foi em tom de gratidão. Mesmo lamentando a derrota para o Londrina, o técnico do Vila Nova, que tem permanência garantida para 2018, valorizou o espírito de luta do grupo colorado. O treinador avalia que, neste sábado (25), o time teve mais qualidade, apesar de menos eficiência. No geral, porém, considera que o elenco...