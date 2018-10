Esporte Técnico do Vila Nova mantém segredo para clássico contra o Atlético Hemerson Maria diz que não vai revelar escalação, prega jogo de consistência defensiva e cobra resultados na parte ofensiva

Com todo o clima de mistério que cerca o último clássico goiano da temporada, o treinador Hemerson Maria admite que o jogo deste sábado (6) pode ser decisivo para o Vila Nova conseguir uma arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo será realizado no Estádio Antônio Accioly, a partir das 16h30, em confronto válido pela 30ª rodada da Segundona. Característica marcan...