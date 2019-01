Esporte Técnico do Vila Nova fala em força máxima, mas observa nível de desgaste Treinador do Tigre não pretende poupar jogadores para o duelo contra a Anapolina, nesta quarta-feira (22), mesmo com o clássico com o Goiás no fim de semana

Poucos dias após vencer a Aparecidense na estreia do Campeonato Goiano, o Vila Nova já volta a campo nesta quarta-feira (23), para enfrentar a Anapolina, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. No embalo dessa sequência pesada, o time colorado ainda tem o clássico com o Goiás no domingo (27). O técnico Umberto Louzer admitiu que o acúmulo de jogos preocupa nesse início...