Técnico do Vila Nova enaltece rival após derrota no Serra Dourada

Depois de 13 jogos sem derrotas, o Vila Nova perdeu sua primeira partida na temporada. Para o técnico Hemerson Maria, o revés para a Aparecidense, neste domingo (4), pela 11ª rodada do Campeonato Goiano, foi justo.

“A equipe da Aparecidense mereceu o resultado. Eles jogaram melhor que o Vila Nova. Aqui, não tem elenco cansado, não dá para falar nada de viagem (de Fortaleza para Goiânia, após jogo da Copa do Brasil). A Aparecidense jogou melhor e mereceu vencer o jogo. Cabe a nós ter tranquilidade para administrar o resultado negativo”, disse o treinador colorado.

Segundo Hemerson Maria, alguns erros de passes e o nível de concentração da sua equipe foram dois fatores que explicam a derrota para o Camaleão. “Permitimos espaços para a equipe da Aparecidense, que foi muito inteligente. Jogou em cima dos nossos erros e o nível de concentração deles foi maior que o nosso”, analisou o técnico do Vila Nova.

O comandante colorado acredita que a derrota não vai abalar o elenco colorado. “Temos que continuar com os pés nos chão. Se o campeonato terminasse hoje, estaríamos classificados. Na Copa do Brasil temos um resultado importante. Estamos no caminho para conquistar nossos objetivos”, salientou Hemerson Maria, que pediu desculpas ao torcedor que foi ao Serra Dourada e pediu confiança da torcida colorada.

“Nosso maior reforço é o torcedor. Peço que não falte confiança. A derrota não nos abalou e amanhã já vamos levantar a cabeça porque na quarta-feira temos o Itumbiara”, disse o treinador quando questionado se o Vila Nova buscará reforços. Hemerson Maria explicou que o assunto será tratado internamente e que o elenco para a temporada não está fechado.

Depois da derrota para a Aparecidense, o Vila Nova volta a campo na próxima quarta-feira (7). O Tigre visita o Itumbiara, no JK, às 19h30. O duelo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Goiano.