Esporte Técnico do Vila Nova cobra evolução, mas prevê time 'no caminho certo' Na próxima quarta-feira (23), o Vila Nova pega a Anapolina, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano

A estreia com vitória sobre um forte concorrente dá ao técnico Umberto Louzer, do Vila Nova, a sensação de que "a equipe está no caminho correto". O Tigre bateu a Aparecidense por 1 a 0, neste sábado (19), no Estádio Serra Dourada, na abertura do Campeonato Goiano. Para o treinador, algo a ser corrigido, mas que só será adquirido com o tempo, é que o time mantenha a i...