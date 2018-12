Esporte Técnico do sub-20 deixa o Botafogo para ser auxiliar de Barbieri no Goiás Profissional chega para trabalhar com o técnico Maurício Barbieri, confirmado pelo Goiás no último domingo (2)

Um dos auxiliares de Maurício Barbieri à frente do Goiás será Felipe Lucena, que deixou o comando do time sub-20 do Botafogo na noite desta terça-feira (4). O profissional estava em Porto Alegre para a disputa da Copa RS (atual Copa Ipiranga) com o alvinegro carioca, que venceu, nesta terça-feira, por 2 a 1, o Santos. Felipe Lucena integra a comissão técnic...