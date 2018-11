Esporte Técnico do PSG confirma Neymar e Mbappé em jogo decisivo pela Liga dos Campeões Os jogadores haviam se machucado nos amistosos de suas seleções na última terça-feira (20). O brasileiro havia sentido dores músculo adutor, já o francês teve problemas no ombro direito

Os torcedores do Paris Saint-Germain podem respirar mais aliviados. Os atacantes Neymar e Mbappé, dois dos maiores astros do elenco, se recuperaram de lesões que sofreram na semana passada e foram confirmados nesta terça-feira pelo técnico Thomas Tuchel como titulares para a decisiva partida contra o Liverpool, nesta quarta, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, p...