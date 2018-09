Esporte Técnico do Liverpool defende 'mergulhos' de Neymar: 'Faz parte do futebol' "Lógico que em alguns momentos ele exagera, mas se trata de uma reação normal", disse o alemão Jürgen Klopp

Na véspera de enfrentar o Paris Saint-Germain pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, saiu em defesa de Neymar. O alemão considera normal os "mergulhos" do atacante brasileiro em alguns momentos dos jogos. "Faz parte do futebol. Ele realmente sofre uma marcação forte e esta atitude é uma forma de proteção, é até ...