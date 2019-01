Esporte Técnico do Goiânia ressalta tranquilidade para vencer a primeira no Estadual Com time organizado, Goiânia vence o Itumbiara fora de casa

Depois de 4.320 dias, o Galo voltou a vencer na elite estadual. A última vitória do Goiânia na 1ª Divisão do Campeonato Goiano havia sido por 2 a 1, sobre o Mineiros, no Onésio Brasileiro Alvarenga, em 1º de abril de 2007. Neste domingo (27), o alvinegro voltou a vencer. Organizado e com equipe jovem, o time comandado por Artur Neto superou importantes ausências na eq...