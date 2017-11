Técnico do Goiás valoriza postura e avisa que “decisões já estão tomadas” para 2018

O técnico Hélio dos Anjos celebrou o resultado obtido pelo Goiás no encerramento da Série B 2017. O empate, no final, com gol marcado pelo volante Rezende, foi visto como “merecido” pelo treinador, por causa da postura apresentada pelo clube esmeraldino na Arena Barueri.

“Por tudo que aconteceu no jogo o gol foi merecido, o adversário teve apenas duas chances. Fiquei feliz pela dedicação do grupo, de buscar o resultado. Erramos no gol que tomamos, podíamos ter feito outros gols. O resultado venho em cima desse equilíbrio”, explicou o treinador do Goiás.

Apesar de não ter bola rolando, já que o time esmeraldino só retorna de férias no dia 27 de dezembro, a semana no Goiás deverá ser de trabalho para a comissão técnica, que, ao lado do departamento de futebol, começará a definir nomes que chegarão para 2018.

“Vão ter mais (saídas) durante essa semana, afinal de conta eu serei o técnico que vai iniciar 2018. As decisões já estão tomadas, no aspecto técnico, quem fica, quem sai. Isso é natural, vai sair muito porque tivemos uma temporada com 42 jogadores. Isso é inadmissível no futebol. Vamos revitalizar o grupo, fortalecer e trazer jogadores com perfil melhor definido com as pretensões do Goiás”, frisou Hélio dos Anjos.

Agora, o Goiás está oficialmente de férias. O time alviverde retorna para a pré-temporada no final de dezembro. A primeira partida oficial da equipe esmeraldina será na 1ª rodada do Campeonato Goiano 2018, contra a Aparecidense, dia 17 de janeiro, no Aníbal Batista de Toledo.