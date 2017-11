Técnico do Goiás lamenta erro de arbitragem: “Não tem a mínima condição”

A derrota do Goiás, por 2 a 0 para o Internacional, ficou marcada pela anulação de um gol legal da equipe esmeraldina no começo do 2º tempo. No lance, Victor Bolt lançou o lateral Carlinhos, que tocou para Gustavo mandar para o fundo das redes do time gaúcho. O árbitro Héber Roberto Lopes anulou o gol sem dar explicações e disse, após o jogo, que não iria dar declarações sobre o assunto. Seguindo orientações da Comissão de Arbitragem.

Para o técnico Hélio dos Anjos, a anulação do tento desequilibrou a equipe goiana, que na sequência do lance sofreu os dois gols da partida. “Não tem a mínima condição, o árbitro apitou no reflexo. Ele anda com o apito na boca, qualquer especialista de arbitragem diz que não se corre com o apito na boca. O Inter não parou na jogada, o goleiro (Danilo Fernandes) foi para cima do Carlinhos. Isso mexeu com o aspecto emocional”, reclamou o treinador durante a coletiva.

No geral, Hélio dos Anjos gostou da atuação da equipe esmeraldina, que criou jogadas de gols e poderia ter tido melhor sorte ao longo do jogo. “Saimos de campo com honra, foi um jogo disputado. Queríamos ganhar o jogo e tiraram a chance de nós. Antes do jogo, eu havia falado para o grupo que estava tranquilo quanto a arbitragem, mas nós perdemos e mesmo com o gol anulado tentamos reverter a situação”, voltou a lamentar o técnico do Goiás.

O comandante do time alviverde valorizou a permanência na Série B, alcançada sem o time entrar em campo devido ao empate sem gols entre Guarani e Luverdense, ontem, em Campinas. O Goiás é 15º colocado com 44 pontos.

O próximo e último duelo do clube esmeraldino no ano será contra o Oeste, no próximo sábado (25), às 17 horas. Para o confronto, Hélio deve realizar algumas mudanças na equipe. “Vamos trabalhar mais fora do campo, será uma semana tranquila. Vou abrir mão de alguns jogadores no jogo contra o Oeste. Agora vamos começar a trabalhar para fazer coisas positivas para a próxima temporada”, avisou Hélio dos Anjos.