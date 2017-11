Técnico do Goiás elogia rival e isenta zagueiro por derrota para o CRB

Ainda correndo risco de queda para a Série C, o Goiás chegou ao seu 5º jogo sem vitória na Série B após ser derrotado por 2 a 1 para o CRB, nesta terça-feira. O técnico Hélio dos Anjos lamentou a falta de competitividade esmeraldino no primeiro tempo e elogiou a postura do adversário, o que para o treinador, foi fundamental para o revés sofrido pelo time goiano.

“Não jogamos para empatar, mas o CRB fez certinho. Jogaram com imposição, conheço o time deles. Eu sabia que ia ter cotovelada, jogada ríspida, que o Zé Carlos ia fazer o que fez (catimba). Nós discutimos isso, mas parabéns ao CRB. Futebol é isso, tem horas que é resultado e imposição”, analisou Hélio do Anjos durante coletiva.

Na visão do treinador do Goiás, a equipe esmeraldina melhorou a forma de jogo no segundo tempo, mas lamentou alguns erros de fundamentos, como passes e cruzamentos. Na opinião de Hélio, a arbitragem também poderia ter sido outra.

“Colocaram um árbitro de seis ou sete jogos de Série B, quando minha equipe de arbitragem me passou as características do árbitro (Felipe Gomes - PR) eu me preparei ainda mais, sei o que CRB e Goiás representam para o futebol brasileiro. Hoje, no Ceará, que está subindo (para a Série A), tá disputando (árbitros) Fifa”, opinou o comandante esmeraldino.

Em comum, nos dois gols sofridos pelo Goiás, o zagueiro Matheus Ferraz estava na marcação de Zé Carlos e Adalberto, autores dos gols do CRB. Segundo Hélio dos Anjos, o zagueiro fez uma partida esperada. “Eu perdi dois jogadores (de zaga), o Matheus está um pouco sem ritmo de jogo, mas se apresentou dentro da normalidade”, ressaltou o técnico do Goiás.

O próximo compromisso da equipe goiana será no próximo sábado (18), contra o Internacional. A venda de ingressos começou nesta quarta-feira. Ainda com chances de rebaixamento, o Goiás pode até se salvar da degola com duas derrotas. Basta Guarani e Luverdense empatarem nesta sexta-feira (17).