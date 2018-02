Técnico do Goiás destaca reação e a juventude do Coxa em 2018

O Goiás já passou por duas fases da Copa do Brasil sem resultados vistosos. Porém, bateu o Sinop/MT (1 a 0) e eliminou o Boa/MG nos pênaltis (6 a 5, após 0 a 0 no tempo regulamentar). Da mesma forma, o Coritiba, adversário do Goiás nesta quarta-feira (28), às 19 h30, no Serra Dourada, também teve dificuldades no primeiro jogo da Copa do Brasil e mais facilidade na segunda partida.

Mas o fator que o técnico do Goiás, Hélio dos Anjos, vê como decisivo para o Coxa foi a reação que levou o Coritiba ao título do 1º turno do Paranaense, que vale troféu e é chamado de Taça Dionísio Filho.

"O Coritiba criou uma ascensão de quatro jogos no Campeonato Paranaense. O Coritiba não estava bem, mas cresceu de uma hora para outra porque usou o que nós estamos fazendo aqui, que é valorizar a juventude", frisou o técnico do time goiano, que completa 350 jogos à frente da equipe esmeraldina.

Para ele, mesmo que o Coxa venha desfalcado de alguns jogadores contundidos, como o atacante Kleber e o lateral esquerdo William Matheus, não faz o jogo mais fácil. "São dois jogos, dois tempos. Temos de fazer valer o mando de campo", ressaltou Hélio dos Anjos.

Saiba mais sobre o Coritiba, adversário do Goiás nesta quarta-feira (28):

Jogos: 10 (Paranaense e Copa do Brasil)

Vitórias: 5

Empates: 4

Derrota: 1

Gols pró: 15

Gols contra: 5

Destaques: Wilson, Julio Rusch e Alecsandro

Técnico: Sandro Forner

Time-base: Wilson; César Benítez, Thalisson Kelven, Romércio, Léo Andrade; João Paulo; Julio Rusch, Thiago Lopes, Iago Dia, Guilherme Parede; Alecsandro

Pontos fortes: A defesa vem se saindo bem. O goleiro Wilson completou, domingo, 150 jogos no Coxa. Na disputa do 1º turno do Paranaense (Taça Dionísio Filho), o time sofreu só 4 gols. No domingo, o Coxa levantou a Taça Dionísio Filho, após bater o Rio Branco, na final do 1º turno do Paranaense, por 3 a 0

Ponto fraco: A inexperiência. Se tem talentos forjados na base do clube, a pouca rodagem em jogos decisivos pode pesar. O time ainda está em fase de formação e poucos atletas, do ano passado, ficaram

Fique de olho: William Matheus (lateral esquerdo) e Alex Alves (zagueiro) já passaram pelo Goiás. Robson Gomes, preparador físico, também. O time é comandado pelo ex-zagueiro Sandro Forner, que tem o ex-jogador Tcheco como auxiliar. Alecsandro, de 37 anos, é o jogador mais experiente. É filho de Lela, ídolo do clube

Na Copa do Brasil: Parnahyba 1 x 1 Coritiba (1ª fase), Uberlândia 0 x 2 Coritiba (2ª fase)