Técnico do Goiás define triunfo sobre o Galo como "vitória do sofrimento”

O revés no clássico de domingo, para o Vila Nova (1 a 0), deixou o torcedor do Goiás com algumas dúvidas sobre o que novo time esmeraldino pode apresentar na temporada. Nesta quarta-feira (24), o alviverde se reencontrou com a vitória na 3ª rodada do Goianão, no jogo disputado no Estádio da Serrinha. O Goiás não teve vida fácil para bater o Anápolis, por 1 a 0 - gol do ...