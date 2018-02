Técnico do Goiás avisa sobre clássico: "Não tenho medo de jogo"

Após vencerem seus jogos no encerramento do 1º turno do Campeonato Goiano, Goiás e Vila Nova se preparam para abrir o 2º turno no sábado (3), no Estádio Olímpico. Após bater o Grêmio Anápolis por 2 a 0, o técnico esmeraldino, Hélio dos Anjos, já começou a apimentar a partida contra o arquirrival, lembrando a derrota para o colorado por 2 a 1 no dia 21 de janeiro.

"Não tenho medo de jogo. Mas ninguém fala que eu não perdia para o Vila Nova desde 1999. Foi o único jogo que eu perdi para o Vila. O vila merece total respeito", afirmou o técnico do Goiás.

Profundo conhecedor do duelo e do futebol goiano, Hélio dos Anjos, que é quatro vezes campeão goiano (1999, 2000, 2009 e 2015), não se furtou a comentar o momento do Vila Nova. "Digo que é o melhor momento do Vila. Não só dentro de campo. Me refiro à seriedade fora dele. Isso acaba refletindo em campo. Teremos um grande jogo. Acho que poderia ser no Serra Dourada, mas o Olímpico também é aconchegante", afirmou o técnico.

O Vila Nova preferiu marcar a partida para o Olímpico porque não aprovou as condições do gramado do Serra Dourada, que passou por reparos em janeiro.

Hélio dos Anjos garantiu não ter escalação definida para o clássico. Ele lamentou perder o zagueiro Fábio Sanches, que tem suspeita de rompimento de um dos ligamentos do joelho direito. "Estou muito chateado por ter perdido esse jogador. Queria muito ver essa dupla atuando junto. Nosso plano era ter Fàbio Sanches e Eduardo Brock na maioria dos jogos. Essa foi a pior parte do jogo. Estamos muito preocupados com essa lesão do Sanches."

Outro que já era desfalque e segue fora do time é o meia-atacante Tiago Luís. "Tiago deve ficar fora uns dois meses. Fábio vai fazer ressonância amanhã com possibilidade de ter rompimento de ligamento cruzado. Essa é a vida de um clube de futebol. Vai ter de continuar pagando os salários desses."

O Goiás se reapresenta nesta quinta-feira (1º), no período da tarde.