Esporte Técnico do Flamengo pede cautela: 'Ninguém vai ser campeão no 1º semestre' Maurício Barbieri valoriza Henrique Dourado e não diz quem será titular na zaga nas próximas partidas

O técnico Maurício Barbieri pediu cautela à torcida do Flamengo após a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, em clássico disputado na noite desta quinta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O triunfo fez o time rubro-negro disparar na liderança do Brasileirão, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Sport. "A vantag...