Técnico do Atlético reconhece que time precisa melhorar

Lanterna do Grupo A, com 2 pontos, o Atlético chega pressionado à 4ª rodada do Campeonato Goiano, em que enfrenta o Vila Nova, sábado, no Estádio Olímpico. O time obteve apenas dois empates nos primeiros jogos e chegou a ser vaiado nas partidas em que foi mandante - derrota frente Aparecidense (2 a 1) e empate contra o Grêmio Anápolis (0 a 0).

"Este elenco tem condições de dar muito mais do que está dando. Quando a sequência de resultados é positiva aumenta a auto-estima. Não tendo os resultados, é preciso demonstrar mais personalidade para enfrentar esta situação", decretou o técnico João Paulo Sanches.

O comandante reconhece que o momento do colorado é melhor e aposta na superação para conquistar sua primeira vitória no ano. "Nosso time chega com muito menos moral que o Vila, mas é preciso saber o tamanho do Atlético. Não é hora de baixar a guarda. É começo de campeonato, mas o momento é ruim, sim. Isso só é revertido com trabalho e resultado."

Sanches diz que entende a revolta do torcedor, que não gostou do que viu até agora no Goianão. "O protesto da torcida faz parte. Pelo que o Atlético vem apresentando, infelizmente, dá margem para que a torcida faça isso. Somente nós podemos reverter esta situação", destacou.