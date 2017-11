Técnico do Atlético lamenta 1º turno, mas prega orgulho

O empate em 1 a 1 do Atlético com a Chapecoense, neste domingo (19), no Estádio Olímpico, sacramentou o rebaixamento rubro-negro. Matematicamente, o time não tem mais chances de superar os adversários e sair da zona de rebaixamento nas duas últimas rodadas da Série A.

Para o técnico João Paulo Sanches, no entanto, não foi apenas a igualdade no placar que encaminhou o descenso do Dragão. "O Atlético caiu nos 12 pontos (conquistados) do primeiro turno. Na 19ª campanha dentro de casa", resumiu.

O resultado da partida, inclusive, foi considerado injusto pelo treinador, que viu um desempenho digno de vitória de seu time diante do time de Chapecó. "Por tudo o que produzimos, não poderíamos ter saído com o empate", lamentou.

Sanches, que está à frente do time há quase quatro meses, destacou o aproveitamento obtido pela equipe sob o seu comando, em contraste com o rendimento inicial, sob o comando de Marcelo Cabo e Doriva. "Pelo aproveitamento comigo no comando, nós não cairíamos. Nosso aproveitamento no início foi muito ruim. Não adianta fugir disso", frisou. "No futebol, você paga o preço. O campeonato é muito longo. São muitos fatores e não tivemos competência no primeiro turno para pontuarmos o suficiente", disse ele.

Entrega e orgulho

Mesmo com o perigo do rebaixamento assombrando a equipe durante todo o campeonato, os jogadores não se entregaram, avalia João Paulo Sanches. Para ele, a resistência presente até a reta final e a conquista de vitórias surpreendentes – sendo a mais recente sobre o Botafogo, por 2 a 1, no Engenhão, na 35ª rodada, se deve ao fato de os atletas "sempre comprarem a ideia de se entregar e de fazer o máximo".

Por isto, avaliou, não deve haver abatimento diante do novo status. "Não merece choro. Merece orgulho. O torcedor e a diretoria têm o direito de ficarem chateados, mas nós não. Nós merecemos ter orgulho, por tudo o que fizemos aqui dentro", afirmou.

Avaliação sobre o presente e o futuro

Após conquistar o título da Série B em 2016, o Atlético não deve lamentar plenamente o que viveu neste ano. Esta é a avaliação de João Paulo Sanches, que, para sua análise, busca elementos fora de campo.

"É importante salientar que o 2017 do Atlético foi muito bom em termos de estrutura, de se amparar e se escorar muito", disse, referindo-se às transformações no centro de treinamento do clube e ao saneamento de dívidas.

O técnico também falou sobre o próximo ano. "Em 2018, temos de procurar manter o máximo de atletas que estão aqui e que acreditamos que tenham condições de permanecer. Nós vamos voltar. Eu vim para campo sabendo que esse era o jogo da nossa vida. Nós caímos, mas ficamos muito mais fortes", frisa.

Ex-coordenador técnico do clube, Sanches se diz feliz pelo trabalho realizado à frente do time principal do clube, mas sua permanência enquanto treinador, afirma, está em outras mãos. "Estou muito satisfeito pelos quatro meses em que estou no comando. Isso me orgulha e me motiva muito, mas quem decide é a diretoria", afirmou.