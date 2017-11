Técnico do Atlético celebra qualidade de artilheiro: ‘Nunca duvidamos de ninguém’

Respeito e confiança nos jogadores do Dragão são os motivos apontados pelo técnico João Paulo Sanches para explicar a boa atuação do atacante Diego, autor dos dois gols da vitória do Atlético sobre o Sport, neste domingo.

“Seria covardia da minha parte direcionar que se o Diego Rosa tivesse jogado 10 partidas ele teria marcado 12 gols. Ele vem respondendo pela qualidade. Nunca duvidamos de ninguém no elenco”, disse o treinador, que ressaltou que nas três oportunidades que teve o atacante marcou gols. O camisa 9 marcou três vezes nos últimos dois jogos.

João Paulo Sanches, que ainda não definiu seu futuro no clube, explicou que o duelo contra o Sport teve momentos sonolentos pela postura das duas equipes. O treinador celebrou, no entanto, a atenção defensiva e inteligência do Dragão para atacar pelas laterais.

Com 30 pontos e 9 de distância da 16ª colocação (Vitória), o Atlético terá mais quatro jogos para tentar o milagre de se manter na Série A. O próximo episódio da saga rubro-negra será na quinta-feira (16), às 20 horas, contra o Botafogo, no Engenhão (Rio de Janeiro).

“Em casa ou fora temos que manter nossa proposta de jogo. Às vezes a característica do nosso adversário dificulta nosso estilo de jogo, mas vamos analisar bem como o Botafogo joga. Temos que estar atento para sair com mais uma vitória, que será muito importante para nós”, analisou o técnico do Atlético.