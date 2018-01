Técnico do Atlético celebra inicio de pré-temporada do Dragão

O técnico João Paulo Sanches se cobrará individualmente para mostrar que seu ano de 2017 não foi sorte. O treinador do Atlético acredita que, em caso de sucesso rubro-negro no Campeonato Goiano, ele poderá estabelecer ainda mais seu nome no cargo do time campineiro e no cenário nacional.

“Mas nunca o nome 'João Paulo' será maior do que o Atlético. Quero estar inserido no clube e fazer o melhor. Se vier o resultado positivo vão ser falar mais do João Paulo, que é da nova geração. Se não vier, vão falar que tudo que aconteceu no ano passado foi sorte. Infelizmente as coisas são assim. Estou preparado para isso”, explicou o treinador.

O Atlético se prepara para a disputa do Estadual desde o dia 27 de dezembro do ano passado. O técnico do Dragão se diz satisfeito com o que está sendo apresentado pelo elenco rubro-negro. “A intensidade está muito grande, nível de concentração, entrega, qualidade técnica. Sabemos que ainda nos faltam ainda algumas peças. Estamos atento, mas o que tem aqui, dos elementos que nós temos, estou muito satisfeito. Precisamos evoluir, mas os trabalhos estão sendo de muita valia para nós”, frisou João Paulo Sanches.

A estreia do Dragão no Campeonato Goiano será no dia 17, contra o Itumbiara, no Estádio JK. O time rubro-negro é integrante do Grupo A da competição ao lado de Anapolina, Goiás, Iporá e Rio Verde. Os times Anápolis, Aparecidense, Grêmio Anápolis, Vila Nova e Itumbiara foram o Grupo B do Estadual.